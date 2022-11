Ukraina: Russland planlegger å innkalle opptil 700.000 nye soldater i januar

Russiske rekrutter går om bord i et tog på en jernbanestasjon i Prudboi i Volgograd-regionen i Russland, 29. september 2022. Nå hevder en rådgiver for de ukrainske myndighetene at Russland er i ferd med eskalere konfliktene ytterligere, og at Kreml trolig innkaller 500.000-700.000 nye soldater fra og med januar 2023.

