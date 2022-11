Mange skadd etter jordskjelv nordvest i Tyrkia

NTB

Minst 35 personer er skadd etter at et jordskjelv rammet det nordvestlige Tyrkia tidlig onsdag morgen.

Skjelvet hadde styrke på 5,9 og episenteret var i landsbyen Golkaya i provinsen Düzce, rundt 20 mil øst for Istanbul, ifølge landets myndigheter. Man kunne kjenne det både i Istanbul og i hovedstaden Ankara.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at styrken faktisk var på 6,1, og at episenteret var på 10 kilometers dyp rundt 17 mil øst for Istanbul.

Skjelvet førte til strømbrudd i området, og folk løp ut av bygninger, sa ordfører Faruk Özlü i Düzce til TV-kanalen NTV.

Myndighetene kartlegger skadeomfanget. Helseminister Fahrettin Koca tvitret tidlig at 22 personer var skadd. Én av dem er alvorlig skadd etter å ha hoppet fra høyden, skrev Koca.

Senere oppjusterte han tallet til 35, hvorav 32 er i Düzce, én i Istanbul og de to andre i de nærliggende provinsene Bolu og Zongudak.

Rundt 800 mennesker døde i et kraftig jordskjelv i Düzce i 1999.