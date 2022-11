Kraftig jordskjelv rammet Tyrkia – minst 50 skadd

NTB

Minst 50 personer er skadd i et jordskjelv, som rammet et område nordvest i Tyrkia tidlig onsdag morgen.

Mange lå og sov da skjelvet inntraff.

– Vi våknet opp av kraftig lyd og rystelser. Vi kom oss ut, og nå venter vi utenfor, sier Fatma Colak, som bor i provinsen Düzce, der skjelvets episenter lå.

Skjelvet hadde ifølge amerikanske geologer i USGS en styrke på 6,1, mens tyrkiske myndigheter har oppgitt at styrken var 5,9.

Rystelsene kunne kjennes i både hovedstaden Ankara og i Istanbul, som ligger 17 mil vest for episenteret. Det er meldt om over 100 etterskjelv.

Skjelvet førte til strømbrudd i området, sier ordfører Faruk Özlü i Düzce til TV-kanalen NTV. Skolene i de rammede områdene holdt onsdag stengt.

Det er foreløpig ikke meldt om alvorlige materielle skader, bortsett fra at enkelte uthus har rast sammen. Men myndighetene planlegger å undersøke om lag 8.000 bygninger for å se om de har fått skader som gjør at de kan falle sammen.

I 1999 ble den nordvestlige delen av Tyrkia rammet av to svært kraftige jordskjelv med mindre enn tre måneders mellomrom. Det første ble målt til 7,4 og rammet blant annet storbyen Izmit. Over 17.000 mennesker mistet livet, 40.000 ble skadd, og nesten 300.000 boliger ble ødelagt.

Det andre skjelvet ble målt til 7,2. Det første til at om lag 800 mennesker mistet livet i blant annet Düzce, som ble rammet av onsdagens skjelv.