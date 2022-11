Ordfører: Kyiv står overfor den verste vinteren siden andre verdenskrig

NTB

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko sier at den ukrainske hovedstadens 3 millioner innbyggere går en bekmørk vinter i møte på grunn av skader på infrastrukturen.

Russland har rettet en rekke angrep mot landets sivile infrastruktur.

– Dette er den verste vinteren siden andre verdenskrig, sier Klitsjko til tyske Bild.

Kyiv må være forberedt på et «verst tenkelig scenario» der det blir utbredte strømkutt mens temperaturen er lav, som i så fall vil bety at deler av befolkningen må evakueres, ifølge Klitsjko.

– Men vi vil ikke at det skal gå så langt, legger han til. Klitsjko anklager videre Russlands president Vladimir Putin for å forsøke å drive folk ut av Kyiv med angrepene mot infrastruktur.

– Putin ønsker å terrorisere mennesker og gjøre at de fryser i mørket, sier Klitsjko. Han legger til at dette er for å legge press på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Men det vil ikke skje. Mitt inntrykk er at folk kun vil bli sintere og mer bestemte. Vi vil ikke dø eller flykte, slik Putin ønsker, sier han.

I intervjuet med Bild ber han Tyskland om å raskt sende aggregater, beskyttelsesutstyr og humanitærhjelp, i tillegg til mer våpen.