Italias statsminister stevner gravejournalister for retten

Italias statsminister Giorgia Meloni trekker journalister hun er misfornøyd med, for retten. To kjente journalister er stevnet for ærekrenkelser. Foto: Gregorio Borgia / AP / NTB

Italias statsminister Giorgia Meloni stevner en kjent italiensk journalist for ærekrenkelser. Dette er den andre saken i sitt slag siden hun tiltrådte nylig.

Den siste hendelsen gjelder Emiliano Fittipaldi, som skriver for venstreavisen Domani. Både Fittipaldi og redaktøren, Stefano Feltri, er beskyldt for å ha forvrengt de faktiske forhold i en artikkel som i fjor antydet at Meloni hadde forsøkt å hjelpe en venn med å vinne en offentlig kontrakt under pandemien.

Meloni og hennes høyreparti Italias brødre var den gang i opposisjon. Hun avviste antydningen blankt og tok saken til retten. En dommer i Roma bestemte i forrige uke at saken skal behandles. Melonis advokat sier den er berammet til 10. juli 2024.

– Jeg rapporterte bare det som var sannheten, sier Fittipaldi. Han forsikrer at han og avisen Domani vil fortsette sin kritiske gransking av regjeringen og at de ikke vil vike tilbake for vanskelige saker.

Nok en sak

Beslutningen om at denne saken skal opp for retten kom samtidig med at en beslektet sak ble tatt opp til rettsbehandling.

Denne saken gjelder gravejournalist og antimafiaforfatter Roberto Saviano, som er beskyldt av Meloni for å ærekrenket henne gjennom en uttalelse der han kritiserte Melonis syn på innvandring.

Uttalelsen om Meloni, som da ledet det nasjonalkonservative opposisjonspartiet Italias brødre, falt under et TV-intervju i desember 2020.

Saviano ble bedt om å kommentere at en seks måneder gammel baby fra Guinea omkom da en båt med migranter forliste i Middelhavet.

Journalisten rettet en anklagende pekefinger mot Meloni og Matteo Salvini, lederen av det ytterliggående høyrepartiet Ligaen, som nå inngår i Melonis regjeringskoalisjon.

«Dere er noen jævler»

– Til Meloni og Salvini vil jeg bare si: Dere er noen jævler! Hvordan kunne dere, sa han.

Både Meloni og Salvini saksøkte deretter Saviano for ærekrenkelse. Melonis sak åpner tirsdag, mens saken Salvini har anlagt, er berammet til februar.

Saviano, Fittipaldi og Feltri risikerer opp til tre års fengsel hvis de blir funnet skyldige.