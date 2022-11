Mål på Krim-halvøya skal være angrepet med droner

NTB

Et droneangrep har rammet mål på den annekterte Krim-halvøya, melder lokale myndigheter.

Nærmere detaljer om angrepet er så langt ikke kjent. I oktober ble det rettet et angrep med både sjødroner og flygende droner mot den russiske Svartehavsflåten i Sevastopol, og det antas at ukrainske styrker sto bak.

– Det er et droneangrep. Våre luftforsvarsstyrker er i arbeid, sier guvernøren for regionen, Mikhail Razvozjajev, i en melding på Telegram. Ifølge ham er to droner skutt ned.

Han ber innbyggerne beholde roen og sier at ingen sivil infrastruktur er skadet.

Russland annekterte halvøya i 2014, men verdenssamfunnet anerkjenner fortsatt halvøya som en del av Ukraina.