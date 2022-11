FNs atomenergibyrå bekrefter økt iransk anriking av uran

NTB

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) bekrefter at Iran har økt anrikingen av uran ved Fordo-anlegget.

– I sin siste rapport til medlemslandene sier generalsekretær Rafael Mariano Grossi i dag at Iran har begynt produksjon av høyanriket uran på Fordo-anlegget, i tillegg til produksjonen som har funnet sted i Nataz siden april 2021, heter det i en uttalelse fra IAEA.

Det var en iransk kilde, nyhetsbyrået ISNA, som første brakte meldingen. De opplyste tirsdag at Iran nå anriker det radioaktive grunnstoffet til en renhetsgrad på 60 prosent ved det aktuelle anlegget.

Fordømmelse

USA, Frankrike og Tyskland tok tirsdag klart avstand fra utvidelsen av det iranske atomprogrammet. De tre landene sier at den økte anrikingen ikke har noen troverdig forklaring med tanke på sivil bruk. Økningen blir betegnet som en utfordring for det globale arbeidet for ikke-spredning.

– Ved å starte anriking opp mot 60 prosent ved Fordo-anlegget har Iran tatt nok et betydelig skritt i retning av å uthule atomavtalen fra 2015, heter det.

Alt over 20 prosent er regnet som høyanriket uran. Ikkespredningsavtalen tillater alle land å fremstille høyanriket uran, men atomavtalen med Iran fra 2015 setter en grense på 3,67 prosent for Iran.

Tidligere har Iran anriket uran med en renhetsgrad på 19,5 prosent.

Nok til liten atombombe

Til produksjon av atomvåpen brukes det vanligvis uran anriket til 90 prosent. Den amerikanske tankesmia Institute for Science and International Security sier uran anriket til 60 prosent kan brukes til prøvesprengninger under bakken eller en enkel atombombe, noe som vil gjøre Iran til en atommakt. 60 prosent uran kan også raskt anrikes videre til 90 prosent, skriver instituttet.

USA uttrykte tirsdag sterk bekymring for utviklingen.

– Vi vil sørge for at presidenten har alle muligheter tilgjengelige. Vi har absolutt ikke endret vår holdning om at vi ikke vil tillate at Iran skaffer seg atomvåpen, sa talsperson John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd.