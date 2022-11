EUs grensebyrå advarer om økt fare for våpensmugling

EUs grensebyrå Frontex advarer om at krigen i Ukraina kan føre til økt spredning av våpen i EU. Her fra en Frontex-patrulje utenfor kysten av Hellas.

NTB

EUs grensebyrå Frontex advarer om øke fare for spredning av våpen innenfor unionen som følge av krigen i Ukraina.

– Konflikten i Ukraina kan få langvarige konsekvenser for spredningen av våpen i Europa. Det er viktig å behandle våpensmugling som en prioritert sak, skriver Frontex.

Det advares om at kriminelle nettverk vil utnytte situasjonen langs EUs yttergrense, der det for tiden er stor tilstrømming av migranter. Det gjelder spesielt rutene over Middelhavet og via Vest-Balkan, men også gjennom Ukraina.

De mange grensepasseringene blir ifølge Frontex utnyttet av kriminelle til å smugle våpen inn på EUs område. Bare den siste uken har 219.000 personer reist inn i EU fra Ukraina. I samme periode har 216.000 ukrainere reist motsatt vei.

Samlet sett betyr dette at 11,4 millioner ukrainere har reist inn i EU via grenseovergangene siden krigsutbruddet i februar.