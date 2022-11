AP-journalist fikk sparken etter å ha meldt at russisk rakett traff Polen

NTB

En AP-journalist har fått sparken etter en sak om rakettnedslaget i Polen. Han meldte at en kilde sa at raketten som traff landet var russisk.

Meldingen fra AP gikk verden rundt og kom kort tid etter at ryktene om et rakettnedslag i Polen hadde kommet. Uttalelsen fra APs kilde om at det var en russisk rakett, skapte frykt for storkrig.

Washington Post skriver at journalisten som sto bak meldingen, James LaPorta, nå har fått sparken. Nyhetsbyrået bekrefter ikke hvem som har fått sparken, men sier i en uttalelse at de var nødt til å ta grep.

– Når våre standarder brytes, må vi ta nødvendige grep for å beskytte integriteten til nyhetsmeldingene. Vi tar ikke lett på slike beslutninger, og de er ikke basert på isolerte hendelser, sier talsperson Lauren Easton.