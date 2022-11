Avis: Qatar forbyr koshermat og jødisk bønn under VM

NTB

Jødiske organisasjoner opplyser til Jerusalem Post at Qatar ikke vil servere koshermat eller tillate jødisk bønn under VM. Årsaken skal være manglende sikkerhet.

– I forkant forsikret de oss om at vi fikk lov til å lage bønnerom for jøder som er til stede på mesterskapet, men nylig ble vi fortalt at myndighetene ikke vil tillate det av sikkerhetsmessige årsaker, sier en representant for en av organisasjonen til avisen.

Rett før VM ble det første kosher-kjøkkenet åpnet i Qatar, men ifølge flere jødiske organisasjoner er dette siden blitt stengt. I det lille landet er islam statsreligion.

Gode venner: Fifa-president Gianni Infantino, left, and emir of Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani.

– Det er ingen koshermat og ingen sabbatsmåltider. Myndighetene sa at de ville skille mellom religion og sport, så hvorfor vet ikke det mektige Qatar hvordan de skal sikre jøder? sier en annen kilde til avisen.

– Jeg er opprørt over rapporter om at qatarske myndigheter har forbudt salg av tilberedt koshermat, samt innført forbud mot at jøder samles, sier Ronald Lauder, president for World Jewish Congress, i en uttalelse.

Ifølge Jerusalem Post er det ventet at mer enn 10.000 jøder fra Israel og andre steder i verden vil overvære mesterskapet.