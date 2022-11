Russland: Ukrainsk regimeskifte er ikke lenger et mål

Russland sier de ikke lenger har noe mål om å bytte ut regjeringen i Ukraina, noe som var uttalt mål da krigen startet.

– Det er ikke vårt mål at spesialoperasjonen skal endre regjeringen i Ukraina, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, ifølge Sky News. Russiske myndigheter har hele tiden nektet for at invasjonen av Ukraina er en krig og kaller det i stedet for en militær spesialoperasjon.

Da russiske styrker gikk inn i Ukraina i februar sa de rett ut at de ønsket å sette inn sitt eget regime i nabolandet. Det bidro til frykt for Volodymyr Zelenskyjs liv, men den ukrainske presidenten har fortsatt å oppholde seg i den ukrainske hovedstaden.

Andre uttalte russiske mål er å hjelpe russisktalende i Donbas-regionen og kjempe mot det de omtaler som en «anti-russisk enklave».

Tilbakeviser videre mobilisering

Mandag tilbakeviste Peskov at landet planlegger en videre mobilisering av reservister til å kjempe i krigen.

– Jeg kan ikke snakke på vegne av forsvarsdepartementet, men det er ingen diskusjoner i Kreml om dette, sa Peskov, mandag på spørsmål om muligheten for en ny mobiliseringsrunde, ifølge Sky News.

Han la til at Russland er bekymret over den fornyede beskytningen av det russiskkontrollerte Zaporizjzja-atomkraftverket denne helgen.

Vladimir Putin beordret en «delvis» mobilisering av russiske reservister tidligere i år, men hevdet at innkallingen av 300.000 soldater ble fullført i slutten av oktober.

Til tross for dette har enkelte i Vesten anklaget Moskva for «skjult» mobilisering, med rapporter om russiske fanger som har blitt tvunget til å kjempe i Ukraina.

Anklager om henrettelser

I sosiale medier sirkulerer det nå videoer som angivelig viser at ukrainske soldater henretter russiske krigsfanger. På videoen ligger det som ser ut til å være russiske soldater på bakken etter at de tilsynelatende har overgitt seg. Deretter høres skudd fra automatvåpen, hvorpå videoen viser tolv livløse kropper.

En amerikansk utsending sier at USA følger nøye med på anklagene om at ukrainske soldater skal ha stått bak summariske henrettelser av russiske soldater.

– Vi følger åpenbart nøye med på dette, sier Beth Van Schaack, som er USAs utsending for internasjonal rett, ifølge Reuters.

Hun understreker også at folkeretten gjelder for alle parter i en krig, og at uansett hvem som begår krigsforbrytelser, så bør de stilles til ansvar.