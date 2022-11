Carl Bildt: Overbevist om at Vladimir Putin vil miste Kreml

Sveriges tidligere utenriksminister feller en hard dom over Russlands krigføring i Ukraina.

Krigen i Ukraina har de siste månedene vært preget av en rekke tilbakeslag for Russland og president Vladimir Putin.

Kherson var under russisk okkupasjon i over seks måneder, men ble frigjort for under to uker siden. Eksperter har omtalt tilbaketrekkingen som et av de største nederlagene for den russiske hæren så langt i Ukraina-krigen.

Tror Putin vil miste Kreml

Sveriges tidligere utenriksminister, Carl Bildt (73), mener Russland for tiden ikke har noen framgang på ukrainsk jord.

– Putin tapte først kampen om Kyiv, så kampen om Kharkiv og nå kampen om Kherson. Før eller siden er jeg overbevist om at denne krigen vil føre til at Putin politisk mister Kreml også, sier han til Expressen.

Ekspert på russisk og ukrainsk utenrikspolitikk ved universitetet i Uppsala, Per Ekman, peker på hvilke konsekvenser krigen har hatt for Russland.

– Så langt har ikke Kreml nådd sine krigsmål og økonomisk har krigen vært svært kostbar. Russland har mistet viktige europeiske partnere som Tyskland og blir ikke lenger sett på av EU-land som en pålitelig eksportør av gass og olje.

400 angrep

Det siste døgnet har russiske styrker angrepet flere landsbyer i fylkene Donetsk, Kharkiv og Zaporizjzja i Ukraina, ifølge ukrainske styresmakter.

Søndag kveld hevdet Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at Russland det siste døgnet hadde begått rundt 400 angrep øst i landet.