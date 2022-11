Ungarns utenriksminister deltok på russisk atommesse

Ungarn utenriksminister under et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i sommer.

NTB

Ungarns utenriksminister var blant gjestene da det ble avholdt en varemesse for atomteknologi i den russiske byen Sotsji.

Utenriksminister Peter Szijjarto deltok i forbindelse med byggingen av to nye reaktorer ved atomkraftverket Paks i Ungarn, som er bygget av russiske Rosatom.

– Jeg håper inderlig at ikke et eneste europeisk land vil hindre denne investeringen, sier Szijjarto i en uttalelse via sitt departement.

Energisikkerhet er i disse dager et spørsmål om nasjonal sikkerhet i tillegg til suverenitet, la han til.

Ungarn har et tett forhold til Russland til tross for at de støtter EUs sanksjoner. De har imidlertid gjort et unntak når det gjelder embargo av russisk olje.