FNs sikkerhetsråd refser Nord-Koreas rakettest

FNs sikkerhetsråd kom mandag med krass kritikk mot Nord-Koreas nylige rakettoppskytning, men motstand fra Kina og Russland hindret en formell uttalelse.

Nord-Korea har igjennomførte fredag en test av en langdistanserakett. Raketten falt ned i havet rundt 200 kilometer fra Japans kystlinje.

Raketten syntes å være utstyrt med landets nyeste teknologi, og antas å ha en rekkevidde som potensielt kan nå USA. Rakettoppskytningen ble møtt med fordømmelse fra en rekke land, deriblant Norge.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og hans datter inspiserte raketten før den ble skutt opp. Les mer Lukk

FNs sikkerhetsråd tok mandag opp saken, og alle landene med unntak av Kina og Russland fordømte rakettoppskytningen på det sterkeste.

– Dette representerer en alvorlig eskalering og utgjør en utvetydig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, heter det i en uttalelse fra FN-rådet. Russland og Kina undertegnet ikke uttalelsen, opplyser en diplomat til nyhetsbyrået AFP.

Nord-Korea har i år skutt opp flere raketter enn noensinne. Bare i november skal de ha skutt opp 30 rakettvåpen av forskjellig slag, alt fra interkontinentale, ballistiske raketter til våpen med kortere rekkevidde.

Kina og Russland har blitt beskyldt for å holde sin hånd over Nord-Korea. I mai la de to landene ned veto mot et amerikansk forslag om å stramme inn sanksjonene som et svar på de hyppige rakettoppskytningene.

