Vitner i Kherson hevder russiske soldater brente sine egne på deponi

Røyk stiger opp etter et missilnedslag i Kherson 19. november.

Innbyggere og renovasjonsarbeidere i Kherson hevder at russiske styrker brente sine falne soldater på et deponi i byen da området var under okkupasjon.