Saudi-Arabia avviser at de har planer om å øke oljeproduksjonen

NTB

Saudi-Arabia avviser kategorisk at Opec vurderer å øke oljeproduksjonen, melder Financial Times.

En melding i Wall Street Journal tidligere mandag gikk ut på at Opec-landene vurderte å skru opp produksjonen. Avisen henviste til kilder blant Opec-delegatene og skrev at saken skulle diskuteres under et møte i Opec+ den 4. desember.

Nyheten fikk oljeprisen til å stupe. Brent-olje falt i løpet av svært kort tid fra rundt 87 dollar fatet til omkring 83 dollar.

Prisfallet ble imidlertid raskt reversert da Saudi-Arabia ifølge Financial Times kategorisk avviste at det foreligger noen planer om produksjonsøkning.

Bakgrunnen for spekulasjonene er nye straffetiltak mot Russland som følge av invasjonen av Ukraina. EU skal om kort tid innføre en embargo på olje fra Russland. Landene i G7-gruppen har også planer om å innføre et pristak på russisk olje.

I forrige måned kuttet Opec produksjonen med 2 millioner fat.