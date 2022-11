Britisk næringsliv ønsker seg migranter

I en tale på Confederation of British Industry (CBI) årlige konferanse i Birmingham mandag, sa statsminister Rishi Sunak at Storbritannia «ikke vil forfølge noe forhold til Europa som er avhengig av tilpasning til EU-lover».

NTB

Britisk næringsliv etterlyser immigrasjon for å få fart på økonomien. Statsminister Rishi Sunak svarer at han heller vil slå ned på ulovlig migrasjon.

Mandag holdt hovedorganisasjonen for næringslivet i landet, Confederation of British Industrys (CBI), sin årlige konferanse i Birmingham.

Den går av stabelen samtidig som Storbritannia befinner seg i en av de tøffeste økonomiske knipene på lang tid.

I kjølvannet av brexit har utenlandske arbeidere vendt tilbake til sine hjemland. CBI-sjef Tony Danker tok til orde for at Storbritannia må slippe til migrantarbeidere for å takle den økonomiske situasjonen.

– Folk argumenterer mot immigrasjon – men det er det eneste som har økt vekstpotensialet vårt siden mars. La oss være ærlige – vi har ikke de folkene vi trenger, og vi har heller ikke produktiviteten, sa Danker.

Økonomisk krise

I forrige uke ble det klart at inflasjonen i Storbritannia har bikket 11 prosent, det høyeste nivået på 41 år. Det er anslått at den britiske økonomien vil krympe 1,4 prosent i 2023.

– Storbritannia er midt i en stagflasjon – altså økt inflasjon og dempet vekst – for første gang noen av oss sannsynligvis kan huske, sa CBI-sjefen på organisasjonens årlige samling i Birmingham mandag.

– Vi vet hvordan vi bekjemper inflasjon. Vi vet hvordan vi bekjemper resesjon, men vi vet egentlig ikke hvordan vi bekjemper begge samtidig, sa Danker.

Vil slå ned på ulovlig migrasjon

Statsminister Sunak var også invitert til næringslivskonferansen og talte i etterkant av CBI-sjefens tale.

Han svarte ikke direkte på kravet om immigrasjon for å dekke næringslivets behov, men understreket i stedet at han ville prioritere å slå ned på ulovlig migrasjon.

– Landets aller høyeste prioritet akkurat nå – når det kommer til migrasjon – er å ta hånd om ulovlig migrasjon, sa Sunak.

– Når folk ser at dette skjer, så undergraver dette tilliten til systemet. Det er ikke rettferdig at folk bryter loven. Det er dette jeg er helt bestemt på å fikse, fastslo han.

Forsvarte brexit

Han fortsatte også med å snakke varmt om brexit og de fordelene han mener det har ført med seg. Den siste tiden har det versert rykter om at Sunaks regjering vurderer å styre Storbritannia mot et tettere samarbeid med EU, med ordninger som ligner forholdet Sveits har med EU.

Flere regjeringsmedlemmer ønsker slike ordninger for å sikre tilgangen til Europas indre marked, ifølge Sunday Times. En slik modell vil innebære mer liberal EU-migrasjon og betalinger til unionens budsjett, skrev avisen.

Både Downing Street og statsråder har forsøkt å tone ned forslaget, og Sunak fastslo mandag at han «ikke vil søke noe forhold til Europa som er avhengig av tilpasning til EU-lover».

– Jeg stemte for brexit, jeg tror på brexit og jeg vet at brexit kan levere. Det gir allerede enorme fordeler og muligheter for landet, fortsatte statsministeren.

– Kontroll på innvandring er et eksempel på det. Vi klarte ikke å ha det under EU, men i det minste har vi nå kontroll over det. Når det gjelder handel, betyr det at vi kan åpne landet vårt for verdens raskest voksende markeder, la han til.