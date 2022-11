Russland slår tilbake mot påstander om ny mobiliseringsordre

Kreml hevder det ikke finnes noen planer om en ytterliggere mobilisering.

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War hevdet i helgen at russiske tjenestemenn forbereder seg på ytterliggere, skjulte mobiliseringstiltak i Ukraina.

Enkelte i Vesten har anklaget Moskva for «skjult» mobilisering, med rapporter om russiske fanger som har blitt tvunget til å kjempe i Ukraina.

– Ingen diskusjoner i Kreml om dette

Kreml slår nå tilbake mot disse påstandene. Talsmann Dmitrij Peskov sier mandag at det ikke finnes noen planer om en ytterliggere mobilisering, melder Reuters.

– Jeg kan ikke snakke på vegne av forsvarsdepartementet, men det er ingen diskusjoner i Kreml om dette, sier Peskov.

Han la til at Russland er bekymret over den fornyede beskytningen av det russiskkontrollerte Zaporizjzja-atomkraftverket denne helgen.

Peskov oppfordret samtidig internasjonale stormakter til å bruke sin innflytelse for å hjelpe til med å få slutt på angrepene, som Ukraina og Russland fortsetter å skylde på hverandre for.

I september beordret Russlands president Vladimir Putin en «delvis» mobilisering av 300.000 russiske reservister.

Harde kamper i Luhansk

Den siste uken har det pågått intense kamper rundt byen Svatove i Luhansk-regionen, øst i Ukraina, skriver britisk etterretning i deres nyeste oppdatering om krigen.

Det er svært sannsynlig at det er høyt prioritert fra politisk hold i Russland å beholde kontrollen i området. De russiske styrkene kjemper med å beholde forsvarsposisjoner i området, som sannsynligvis er bemannet av dårlig trente reservister, skriver britisk etterretning.