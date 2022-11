Stoltenberg: Tiden er inne for Sverige og Finland

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier tiden er inne for å ønske Sverige og Finland velkommen som fullverdige medlemmer i alliansen.

NTB

Uttalelsen kom da Stoltenberg mandag talte til Natos parlamentarikerforsamling i Madrid.

Våre alliansefrie nordiske naboland søkte om medlemskap i Nato i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina tidligere i år. Opptaksprosessen er blitt stående fast på grunn av krav Tyrkia stiller før de vil si ja til å slippe Sverige og Finland inn. Alle medlemslandene må godkjenne nye medlemmer.

I juni inngikk Tyrkia, Sverige og Finland en intensjonsavtale om at Tyrkia vil si ja til at de to landene blir Nato-medlemmer såframt en rekke krav er oppfylt.

Nato-sjefen sier Sverige og Finland har oppfylt sine forpliktelser i denne avtalen.

– Tiden er inne for å slippe dem inn som fullverdige medlemmer, fastslår han.

Det var også budskapet hans da han tidligere denne måneden besøkte Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu i Istanbul.