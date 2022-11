Lovende funn av nerveceller for mennesker med ryggmargsskader

NTB

Forskere har identifisert en gruppe nerveceller som kan hjelpe pasienter med lammelser til å reise seg og gå igjen.

Disse nervecellene, eller nevronene, kalt Vsx2, finnes i hjernestammen og ryggmargen og har vist seg å spille en nøkkelrolle i gjenopprettingen av motorisk funksjon etter ryggmargsskade.

Forskerne fra Sveits karakteriserer funnene sine som et «klinisk gjennombrudd». Studien er publisert i tidsskriftet Nature.

Studieforfatter Jordan Squair mener identifiseringen av nervecellene kan bane vei for mer målrettede behandlinger av pasienter med lammelser.

– Vi kan nå ta sikte på å manipulere disse nevronene for å regenerere ryggmargen, sier han.

– Håpet dette gir til personer med ryggmargsskade, er utrolig, sier Marc Ruitenberg, nevrolog og ekspert på ryggmargsskader ved University of Queensland i Brisbane i Australia.

Gir lammelse

Alvorlige ryggmargsskader kan forstyrre forbindelsen mellom hjernen og nettverkene av nerveceller i nedre ryggrad som styrer gange.

I 2018 viste nevroforsker Grégoire Courtine ved Swiss Federal Institute of Technology i Lausanne og hans kolleger at dersom man gir elektriske puls til de nedre ryggradsnervene – en teknikk kjent som epidural elektrisk stimulering (EES) – kan, kombinert med intensiv trening, få mennesker med denne typen ryggmargsskade til å gå igjen.

Alle tre deltakerne i forsøket gikk fra å ha alvorlig eller fullstendig motorisk lammelse og minimal følelse i beina til å kunne ta skritt på egen hånd, eller med rullator eller krykker. To andre forsøk samme år viste lignende resultater.

Eksperimentell terapi

Courtines team har nå gått videre i forskningen. Som en del av den kliniske studien, rekrutterte forskerne ni deltakere med alvorlig eller fullstendig lammelse forårsaket av ryggmargsskade.

Pasientene fikk EES-behandling – en eksperimentell terapi som kan hjelpe dem å gjenvinne bevegelse og kontroll som hadde gått tapt.

EES-behandlingen innebærer å implantere en liten enhetsstimulator i epiduralrommet over ryggmargen.

Forskerne så at alle pasientene raskt gjenvant eller forbedret evnen til å gå under behandlingen og viste forbedringer i mobilitet etter fem måneders behandling og rehabilitering.

Forsøk på mus

Forfatterne utførte et sett med eksperimenter på mus for å finne nevronene forbundet med å stå og gå etter lammelse.

De fant at Vsx2-nevronene – en undergruppe av en klasse av nevroner kalt V2a – var knyttet til gjenopprettet gange etter lammelse.

Kee Wui Huang og Eiman Azim, forskere ved Salk Institute for Biological Studies i California, som ikke var involvert i studien, skriver i Nature's News And Views at funnene «er i samsvar med ideen om at visse typer spinalneuroner som har mistet input fra hjernen etter skade kan «vekkes opp igjen» eller gjenopprette bevegelse hvis de får den riktige kombinasjonen av stimulering og rehabilitering».

Studieforfatter Jocelyne Bloch, nevrokirurg ved Lausanne universitetssykehus (CHUV), sier at den nye studien er svært verdifull.