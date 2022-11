New Zealands høyesterett: 18-årsgrense for stemmerett er diskriminerende

New Zealands høyesterett anser det som diskriminerende at landets borgere først får stemmerett når de fyller 18 år. Foto: Chris Gorman / New Zealand Herald via AP / NTB

NTB

New Zealands høyesterett anser det som diskriminerende at landets borgere først får stemmerett når de fyller 18 år.

Rettens avgjørelse mandag avslutter en to år lang prosess, skriver The Guardian.

En gruppe ungdommer tok til orde for at stemmerettsalderen bør senkes til 16 år. Et av argumentene har vært at klimakrisen vil påvirke dem og deres fremtid i større grad.

– Det er historisk. Regjeringen og parlamentet kan ikke se bort fra et så klart juridisk og moralsk budskap. De må la oss stemme, sier Caeden Tipler, som er med på å lede Make It 16-kampanjen, til britiske medier.

Det er imidlertid ingen garanti for at dommen vil resultere i stemmerett for ungdom. Bare parlamentet kan innføre det.

Ifølge avisa innebærer avgjørelsen at parlamentet nå «krenker de grunnleggende menneskerettighetene til unge velgere, og at politikerne blir tvunget til å vurdere en endring».

Ifølge britiske medier er det bare i Brasil, Cuba, Malta og Østerrike at stemmerettsalderen er 16 år og oppover. I Skottland kan 16-åringer stemme ved valg til det skotske parlamentet, men ikke ved valg i Storbritannia.