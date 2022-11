Kerry ber Kina trappe opp samarbeidet om utslippskutt

NTB

USAs klimautsending John Kerry ber Kina trappe opp samarbeidet om å redusere utslippene av drivhusgasser.

Kerry møtte sin kinesiske motpart Xie Zhenhua på klimatoppmøtet COP27 i Sharm el-Sheikh etter at presidentene Joe Biden og Xi Jinping i forrige uke ble enige om å gjenoppta samarbeidet om kampen mot klimaendringer.

Kina suspenderte samtalene om klima i august som svar på besøket til lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, på Taiwan.

Samarbeid mellom de to landene, som er verdens største utslippsnasjoner, er avgjørende for kampen mot global oppvarming og har tidligere ført til gjennombrudd, blant annet om Parisavtalen i 2015.

Global sak, ikke bilateral

«Klimakrisen er fundamentalt sett en global sak, ikke en bilateral sak. USA og Kina burde sammen kunne trappe opp framgangen, ikke bare for vår skyld, men for framtidige generasjoners skyld», sier Kerry i en uttalelse.

Xie beskrev samtalene han hadde med Kerry som «åpenhjertige, vennskapelige, positive og generelt svært konstruktive».

– Vi ble enige om at vi skal fortsette formelle samtaler etter COP, inkludert ansikt til ansikt, sa han.

Fortsatt enkelte uenigheter

Men han påpekte at det fortsatt er uenighet mellom Kina og Vesten om enkelte saker, og han avviste synspunktet om at Kina ikke lenger skal anses for å være et utviklingsland, selv om Kina nå er verdens nest største økonomi.

Dette er en avgjørende forskjell. Ifølge FNs klimatraktat fra 1992 skal industrilandene støtte utviklingslandene økonomisk i overgangen til grønn økonomi og arbeidet med å beskytte seg mot virkningene av klimaendringer.

Saken var sentral i forhandlingene på COP27 om et «tap og skade»-fond for å hjelpe fattige land som allerede er rammet av følgene av global oppvarming.

Kerry kaller enigheten om et slikt fond for å hjelpe sårbare land et av de viktigste resultatene av COP27. Selv hadde han testet positivt for korona og kunne ikke delta i sluttforhandlingene søndag.