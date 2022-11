Storbrann i sentrum av Moskva

NTB

En stor lagerbygning ved tre av Moskvas største jernbanestasjoner sto i full fyr søndag ettermiddag.

Tjukk svart røyk seg til værs fra brannen på Komsomolskaja-plassen midt mellom de tre stasjonene med tog til St. Petersburg, Kazan og Vladivostok.

Brannen oppsto i 15-tiden, og kort etter omsluttet flammene hele den to etasjer høye murbygningen. Tre helikoptre og 80 brannmenn ble satt inn i slukningsarbeidet.

Nyhetsbyrået Tass melder at levningene av to personer er funnet i ruinene av bygget etter at brannen var slukket.

Den russiske jernbanen RZD sier at brannen ikke har rammet noen passasjerer eller togavganger, ifølge nyhetsbyrået RIA-Novosti.

Saken oppdateres