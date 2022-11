Krigen i Ukraina: Svensk militær ekspert forventer flere russiske tilbaketog i vinter

I løpet av ni måneders krig har Putins krigsmaskin gått på flere stygge nederlag. De har blitt kastet ut av Kyivs forsteder, i Kharkiv og nå sist i Kherson. Det blir trolig flere, sier ekspert.

– Alle de feilene vi har sett på russisk side er systematiske og kommer til å fortsette. Det vil føre til at det vil gå dårlig for Russland. Ukraina kommer antageligvis til å lykkes med sine motoffensiver, noe som igjen vil føre til flere russiske tilbaketog fra ulike regioner.

Det sier Hugo von Essen, analytiker ved Institutt for utenrikspolitikk i Sverige, til Expressen.

Dårlig ledelse, korrupsjon og systemfeil forklarer lav stridsmoral



Han mener det er viktig at Ukraina opprettholder momentum nå, også for å vise Vesten at deres støtte gir resultater. Den svenske militæranalytikeren viser til kombinasjonen av dårlig ledelse, korrupsjon, systemfeil, uforberedte tropper og gammelt utstyr for å forklare den dårlige stridsmoralen.

Von Essen har fulgt krigen tett siden krigsutbruddet natt til 24. februar. Da sto anslagsvis 130.000 kampklare russiske tropper klare til å rykke inn i Ukraina fra tre fronter i sør, øst og nord i Belarus. I løpet av nattetimene hadde titusenvis av russiske soldater krysset grensen. Mange av soldatene trodde de var på øvelse.

Lynkrig skulle sette Ukraina i sjokktilstand



Russlands president Vladimir Putin

Putins mål var å raskt ta kontroll over de viktigste byene i Ukraina, ta seg inn i hovedstaden og ta til fange eller likvidere det ukrainske lederskapet. Kremls lynkrig-taktikk skulle ta ukrainerne på senga og gi dem et så stort sjokk at de ikke var i stand til å yte motstand.

Deretter skulle en russisk marionettregjering innsettes i Kyiv.

Les alt om krigen i Ukraina her

I stedet brettet den ukrainske hæren opp ermene og ga russerne svar på tiltale. I løpet av noen ukers krigføring gikk den russiske krigsmaskinen i stå, og ble påført store tap. Deretter gjorde de en ydmykende retrett. Da kampene rundt Kyiv var over lå tusenvis av russiske soldater døde igjen, mens mange var såret eller savnet. I byene de forlot kom det senere frem en rekke grove tilfeller av tortur.

Tre store nederlag på slagmarken



Det samme gjentok seg noen måneder senere i Kharkiv-regionen. Her skal russerne ikke bare ha mistet et høyt antall soldater, men også enorme mengder militært utstyr i en kaotisk retrett.

I forrige uke sto det endelige slaget om Kherson for tur. Igjen ble russerne jaget ut. Anbslagsvis 30.000 russiske soldater trakk seg ut til andre siden av elven Dnepr. Her skal de ha gravd seg ned i forsvarsstillinger i påvente av nye ukrainske offensiver. Det samme har russerne gjort på Krim, ifølge vestlig etterretning.

I mellomtiden har vestlige land donert store mengder militært utstyr for mange titalls milliarder. I tillegg har ukrainerne overtatt etterlatt russisk militært materiell i stor skala, blant annet nærmere 1.000 tanks og et stort antall kjøretøy og tonnevis med ammunisjon.

På den måten har Russland ufrivillig blitt en av Ukrainas største militære bidragsytere. Men nå blir deres egne våpen rettet mot dem selv. Slik er krigens logikk.

– Symbolsk og et militært taktisk nederlag for Putin

Militæranalytiker Hugo von Essen tror russernes ydmykende tilbaketrekning fra Kherson trolig bare er starten på det som kan bli en serie med militære nederlag de neste månedene.

– Tapet av Kherson var en symbolsk viktig seier for Ukraina, og et alvorlig tilbakeslag både symbolsk og et militært taktisk nederlag for Putin og den russiske ledelsen. Det er ikke umulig at vi kommer til å se lignende retretter som den vi så i Kherson. Det tror jeg det absolutt er en stor sannsynlighet for, sier von Essen til Expressen.

Han tror støtten i den russiske befolkningen nå har fått seg flere alvorlige skudd for baugen, og det skal derfor godt gjøres å gjenreise den tapte kampmoralen i de russiske rekkene.

Video: Georgiske styrker sender Wagner-soldater på flukt