100 missiler av typen S-300 og S-400 skal ha blitt flyttet fra Belarus til Moskva

Russlands president Vladimir Putin under et møte med deltakerne i Pobeda (Victory) organisasjonskomiteen via videokonferanse i statsresidensen Novo-Ogaryovo, utenfor Moskva, Russland, tirsdag 15. november 2022.

Russland-ekspert mener det kan være forberedelser til noe spektakulært, og at Putin kan være i ferd med å senke terskelen for å bruke en såkalt «skitten bombe»

Den ekstraordinære våpenforsendelsen skal ha skjedd i all hemmelighet.

– Mer illevarslende kan det være en indikator på at vi ikke har sett det verste ennå og at de forbereder seg på sterke reaksjoner på denne aktiviteten, sier eksperten til den britiske avisen The Mirror.

Eksperten, som ikke er navngitt, mener å sitte på etterretningsinformasjon om at om lag 100 missiler skal være transportert fra Belarus til russisk territorium, nærmere bestemt til hovedstaden Moskva.

Tror Putin frykter fremtidige hevnangrep

Det russiske rakettforsvarssystemet S-400.

Hittil har Russland brukt våpen fra Belarus til militæroperasjoner dypt inne i Ukraina. At raketter av denne typen nå kan bli utplassert i nærheten av Kreml, kan tyde på at noe annet er under oppseiling.

– Det har vært snakk om en «skitten bombe», uttaler kilden. Han mener en mulig forklaring kan være at Putin frykter fremtidige hevnangrep, at Russland forbereder ytterligere eskalering, og at presidenten derfor vil forberede seg på eventuelle vestlige motangrep.

En «skitten bombe» har en sprengladning som sprer radioaktive stoffer under en eksplosjon.

Russland risikerer USAs vrede



Denne uken har russiske styrker gjennomført de kraftigste angrepene mot Ukraina noensinne. Russerne har primært gått etter kritisk infrastruktur, noe som har resultert i at minst ti millioner ukrainere er uten strøm og vann.

Dersom Russland skulle ty til skitne bomber, eller taktiske atomvåpen, er det kommet signaler om at USA trolig vil gjengjelde. Det kan bety angrep mot Svartehavsflåten og russiske styrker som befinner seg på okkupert territorium.

USA hudflettet Russlands krigføring mot sivile



USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, var ikke nådig da han lørdag talte under et sikkerhetsforum i Canada, skriver Reuters.

– Russland bryter krigens lover. Dette er ikke unntak fra regelen. Dette er grusomheter. Russiske raketter har etterlatt uskyldige ukrainere uten varme, vann og elektrisitet. Vi har sett skoler bli angrepet. Barn drept. Sykehus bombet. Sentre for ukrainsk historie og kultur redusert til grus, tordnet Lloyd Austin.

Krisemøte i Nato da rakett traff Polen



Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har flere ganger advart Russland mot å krysse Natos røde linje. REUTERS/Yves Herman Les mer Lukk

Til nå har Nato nøyd seg med å forsyne Ukraina med enorme våpenleveranser, som har gjort Ukraina i stand til å ta opp kampen mot det på papiret mye mektigere russiske forsvaret.

Men da en rakett traff polsk territorium tirsdag, innkalte Nato umiddelbart til krisemøte, men uten at hverken Natos artikkel 4 eller 5 ble utløst. Da ville i så fall Nato blitt nødt til å gå til motangrep, noe som ville medført en enorm eskalering og potensielt fare for tredje verdenskrig.

Ukraina har momentum – Putin vil kjøpe seg tid



Nå står en lang og kald vinter for tur. Spørsmålet er hvilken av partene som takler dette best.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har avvist forhandlinger med Russland så lenge russerne ikke trekker seg tilbake til områdene før de invaderte Ukraina.

Zelenskyj, og flere vestlige eksperter, mener Putin bare forsøker å kjøpe seg tid for å omgruppere styrkene, for i neste omgang sette inn en ny offensiv.

Nå har Ukraina momentum, og det er ventet at Ukraina vil fortsette sin offensiv de neste månedene, skriver den amerikanske tankesmia ISW og britisk etterretning.

