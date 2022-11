USA forsikrer Filippinene om forsvarspakt

NTB

USAs visepresident Kamela Harris besøker Filippinene for å forsikre sin allierte om at amerikanerne står ved sin forsvarspakt.

Harris landet søndag og skal under besøket har samtaler med president Ferdinand Marcos Jr. om hvordan landene kan styrke den lengstlevende forsvarspakten USA har med noe land i Asia.

I besøket inngår en flytur til en av øyene i Sør-Kinahavet som Kina gjør krav på. USAs utenriksminister Antony Blinken sa i sommer at amerikanerne vil forsvare Filippinene dersom Kina foretar seg noe militært for å ta kontroll over omstridte småøyer og skjær i dette området.

Harris kom til Manila fra det økonomiske toppmøtet for landene i Asia og Stillehavsregionen i Thailand. Under en brifing om besøket sa amerikanske tjenestemenn at Harris i sine politiske samtaler vil understreke retten til fri ferdsel og handel i Sør-Kinahavet.