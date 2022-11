Naturvernforbundet: Norge må kutte på hjemmebane

NTB

Naturvernforbundet er lettet over at partene reiser hjem fra klimatoppmøtet i Egypt med enighet om finansiering av tap og skade som følge av klimaendringer.

– Vi vil takke den norske delegasjonen med Espen Barth Eide i spissen for arbeidet med å sikre en historisk avtale på tap og skade, og særlig innsatsen for å forbedre slutterklæringen på fossilt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Deres forslag ville gitt land en skjerpet forpliktelse til å fase ut all fossil energi, ikke bare kull, noe som betyr mye fra et stort olje- og gassland. Det er bra at klimaforhandlingene endelig snakker seriøst om fossilt, men dessverre ble det ikke fullt gjennomslag for fossilkutt, fortsetter han.

Samtidig understreker Gulowsen at Norge nå «må brette opp ermene og kutte på hjemmebane».