COP27: Enighet om fond for tap og skade

Enigheten om et fond for tap og skade kom på plass natt til søndag. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

NTB

Deltakerlandene på klimatoppmøtet i Egypt har vedtatt et forslag som skal sikre fattige land kompensasjon for tap og skade forårsaket av klimaendringer.

Vedtaket ble kunngjort litt etter klokken 3 natt til søndag.

En støtteordning knyttet til det som kalles «tap og skade» har vært et av de vanskeligste temaene på klimatoppmøtet.

Uttrykket «tap og skade» brukes om klimaødeleggelser som det ikke er mulig å tilpasse seg eller unngå. Et eksempel er havnivåstigningen som truer Maldivene og andre lavtliggende øystater.

Temaet har vært svært betent i klimaforhandlingene, blant annet fordi rike land ikke vil gå med på noe som senere kan gjøre dem utsatt for søksmål og erstatningskrav.

For noen dager siden la EU-landene et forslag på bordet der de godtok opprettelse av et nytt fond som skal hjelpe fattige land med å håndtere klimaødeleggelser. Forslaget fikk støtte fra Norge, Australia og andre rike land.

I EU-forslaget var det imidlertid flere betingelser. De rike landene ønsket at også utviklingsland med store klimautslipp – som Kina og oljeland rundt Persiabukta – måtte bidra til fondet.

Flere av utviklingslandene i grupperingen G77 reagerte negativt på dette. En forhandlings-kilde fra G77 hevdet at EU forsøkte å splitte landene som i forhandlingene klassifiseres som utviklingsland.

Det egyptiske vertskapet på klimamøtet la deretter lørdag fram et nytt forslag til kompromiss om tap og skade-fondet, som dannet utgangspunkt for enigheten som nå er på plass.