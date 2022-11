Klimatoppmøtet fortsetter gjennom natten

NTB

Forhandlingene på klimatoppmøtet COP27 i Egypt er ennå ikke i mål og fortsetter natt til søndag.

Et nytt møte skulle ha blitt holdt klokken 21 norsk tid lørdag kveld, men er blitt utsatt til klokken 2 natt til søndag. Med en så sen møtestart ligger det an til at deltakerne trolig må ta søndagen i bruk for å komme i mål.

Sent lørdag kveld sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK at man er kraftig på overtid.

– Dette trekker virkelig ut, sa han til kanalen.

Bellona mener enkelte land, spesielt Saudi-Arabia, stikker kjepper i hjulene i innspurten i forhandlingene.

– Bellona mener at det vi nå ser resultatet av er dårlige prosesser og utpressing fra enkelte land. Spesielt Saudi-Arabia har laget problemer vedrørende formuleringer om fornybar og utfasing av urenset fossil energi og bruker blant annet CCS (karbonfangst og lagring) og fornybar energi som gissel. Bellona støtter CCS og tar sterkt avstand fra Saudi-Arabias spill i tolvte time, og ønsker at formuleringene fra Glasgow styrkes, ikke svekkes, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en epost til NTB.

– Uansett utfallet av årets COP vil neste års COP i Dubai være svært viktig, både for å løse alle flokene og for å gjenopprette Paris-avtalens evne til å løse klimakrisen, sier Hauge videre.