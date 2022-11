Tyrkiske luftangrep mot flere byer i Syria

NTB

Tyrkia har gjennomført luftangrep mot flere byer, blant dem Kobani, nordvest i Syria, ifølge kurdiske styrker og den britiskbaserte eksilgruppen SOHR.

– Kobani, byen som nedkjempet IS, er blitt utsatt for bombing av fly fra de tyrkiske okkupantene, står det i en melding på Twitter fra Farhad Shami, som er talsmann for den kurdiskledede syriske styrken SDF.

Tyrkiske luftangrep har også rammet to tett befolkede landsbyer nord i Aleppo-provinsen, og i den nordøstlige provinsen Hasaka, ifølge Shami.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som følger utviklingen i Syria gjennom et nettverk av kilder i landet, dreier det seg om 25 luftangrep i de to provinsene.

Ifølge SOHR skal minst tolv personer fra både SDF og den syriske regjeringshæren være drept i luftangrepene sent lørdag kveld.

Tyrkia anser den syriskkurdiske militsen YPG, som utgjør mesteparten av SDF, som en forlengelse av den forbudte PKK.

Søndag i forrige uke ble seks mennesker drept og over 80 såret i et bombeangrep i Istanbul. Tyrkiske myndigheter mener PKK sto bak. Både PKK og YPG har nektet for å ha hatt noe med angrepet å gjøre.

Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu har sagt at Ankara mener ordren om angrepet ble gitt fra Kobani, en by som er kontrollert av syriskkurdiske styrker.

Luftangrepene er utført i henhold til FN-charterets artikkel 51 om retten til selvforsvar, uttaler forsvarsdepartementet i Ankara, som argumenterer med at disse områdene brukes som baser for angrep mot Tyrkia.