USAs forsvarsminister Lloyd Austin advarer: – En verden preget av tyranni

Den hittil sterkeste advarselen fra amerikansk hold av hva som kan skje dersom Putins krigsmaskin ikke nedkjempes.

– Russlands invasjon av Ukraina har gitt en forhåndsvisning av en mulig verden preget av tyranni og uro, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin lørdag i en tale til et sikkerhetsforum i Canada.

Det melder Reuters fredag kveld.

– Russland bryter krigens lover. Dette er grusomheter

I talen understreket USA forsvarssjef hvor viktig det er at verdenssamfunnet står sammen mot den russiske aggresjonen, og at prisen for å la være kan bli svært høy og smertefull for mange.

– Russland bryter krigens lover. Dette er ikke unntak fra regelen. Dette er grusomheter. Russiske raketter har etterlatt uskyldige ukrainere uten varme, vann og elektrisitet. Vi har sett skoler bli angrepet. Barn drept. Sykehus bombet. Sentre for ukrainsk historie og kultur redusert til grus, tordnet Lloyd Austin.

– Moskva håper å tømme Ukrainas rakettforsvar

Ifølge tjenstemenn i Pentagon sikter nå Russland, etter en rekke nederlag på slagmarken, seg inn på å bombardere Ukraina med missiler for å ødelegge Ukrainas energiinfrastruktur. Det vil etterlate millioner av sivile ukrainere for sult og kulde.

– Moskva håper å tømme Ukrainas rakettforsvar, og kjøpe tid til å tilbakestille styrkene, sier en tjenestemann til Reuters.