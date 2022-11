Russisk gassrørledning eksploderte

NTB

En gassrørledning utenfor St. Petersburg i Russland eksploderte lørdag og forårsaket en kraftig brann som kunne sees på flere kilometers avstand.

Store brannmannskaper er sendt til stedet for å forsøke å slukke brannen, opplyser den lokale guvernøren Aleksandr Drozdenko.

Det russiske beredskapsdepartementet sier at eksplosjonen skyldes en feil på rørledningen og at ingen mennesker har blitt skadd.

Eksplosjonen skjedde i et område mellom to landsbyer, og Drozdenko skriver på meldingstjenesten Telegram at det ikke er fare for at brannen skal spre seg til bebodde områder.

Tidligere på lørdag omkom ni mennesker, deriblant fire barn, i en gasseksplosjon i en boligblokk på Sakhalin-øya lengst øst i Russland.

Saken oppdateres