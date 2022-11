Ukrainsk energi-topp: Forlat landet om du kan

Lokale innbyggere måker snø. Et kunstverk av den verdenskjente graffitikunstneren Banksy henger på veggen til en ødelagt bygning i den ukrainske landsbyen Horenka, som ble hardt skadet av kamper i de første dagene av den russiske invasjonen. Bildet er datert 19. november 2022. Les mer Lukk

NTB

Sjefen for et av Ukrainas største energiselskaper oppfordrer ukrainerne til å reise ut av landet dersom de har mulighet, for å minske trykket på kraftnettet.