Storbritannia gir stor luftforsvarspakke til Ukraina

NTB

Storbritannia bevilger 50 millioner pund som skal gå til luftforsvar i Ukraina, opplyser statsminister Rishi Sunak.

Luftforsvarspakken består blant annet av 120 luftvernkanoner, radarer og anti-droneutstyr i tillegg til økt humanitær bistand for å hjelpe ukrainerne i den kalde vinteren som står for døren.

Pakken, som statsminister Sunak kunngjorde lørdag, er verdt 50 millioner pund, om lag 606 millioner kroner etter dagens kurs.

Sunak kom lørdag på sitt første besøk til Ukraina siden han ble statsminister, og han møtte president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv.

– Jeg er her i dag for å si at Storbritannia fortsatt står ved deres side, helt til Ukraina fått den freden og sikkerheten som landet trenger og fortjener, sa Sunak på en felles pressekonferanse med Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten svarte med å hylle det han omtalte som et meningsfullt og nyttig møte.

– Vi har diskutert mulighetene for beskyttelse av europeisk og ukrainsk energisikkerhet samt vår evne til å beskytte Ukrainas luftrom i tillegg til generelt forsvarssamarbeid, sa Zelenskyj.