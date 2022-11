USAs visepresident i møte med Kinas president

USAs visepresident Kamala Harris møtte lørdag Kinas president Xi Jinping til en kort samtale på sidelinjen av APEC-toppmøtet i Bangkok. Foto: Jack Taylor / AP / NTB

NTB

USAs visepresident Kamala Harris har hatt et kort møte med Kinas president Xi Jinping, under en uke etter at Xi møtte president Joe Biden.