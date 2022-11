Ilya (6) mistet begge foreldrene i Mariupol – Maria og Vladimir tok ham inn

«Jeg er ikke mørkredd lenger»:

Da Russland invaderte Ukraina natten til 24. februar trodde Vladimir og Maria at drømmen om adopsjon gikk til grunne. Innen en uke mistet seks år gamle Ilya begge foreldrene sine. Paret og den lille gutten ble hverandres redning.

– Jeg husker morgenen 24. februar svært godt. Det var for sent. Vi var allerede i full krig, og jeg regnet med at vi ikke kom til å få adoptere et barn på lenge, forteller den ukrainske jernbanearbeideren Vladimir Bespalov (27) til CNN.

I stedet skjedde det stikk motsatte.

Ekteparet hadde eksistert i en «skal bare»-situasjon i flere år, hvor de ønsket å få fast jobb, hus og en trygg familiebil før de skaffet seg et barn via adopsjon.

Krigen fikk dem til å snu på flisa.

De la ut et innlegg på Facebook, hvor de fortalte at de ønsket å adoptere «en gutt eller ei jente, nyfødt eller ikke».

Så tikket meldingen inn fra Mariupol

Seks år gamle Ilya overlevde i et tilfluktsrom i Mariupol. Les mer Lukk

Få uker senere tikket det inn en melding fra frivillige arbeidere i havnebyen Mariupol. En av byene som ble hardest rammet i krigen tidligste forløp. Grunnet Mariupols strategisk viktige geografiske plassering, ble byen en av Putins første store mål, og angrepene var nådeløse og ubarmhjertige.

Dette fikk seks år gamle Ilya Kostushevich erfare på verst tenkelige måte.

Ukrainere søkte tilflukt under bakken mens missilene regnet ned over Mariupol, og først da støvet hadde lagt seg etter flere uker med bomberegn, kunne de krype ut fra tilfluktsrommene. En av de som kom krypende ut var Ilya. Uten mamma og pappa.

Begge foreldrene hadde blitt drept i løpet av krigens første uke, og seksåringen hadde søkt tilflukt med folk han ikke kjente. Ifølge CNN ble moren truffet av russisk artilleri mens hun var ute på leting etter mat til familien. Timene gikk og mørkets frembrudd kom, uten at mamma dukket opp.

Dagen etter valgte faren å forlate tilfluktsrommet, i håp om å finne konen sin, men også han ble truffet av russisk artilleri og kom aldri tilbake.

Maria og Vladimir hev seg i bilen og kjørte for å hente Ilya. Nå er de hans rettmessige verger. Les mer Lukk

Prøvde å spise lekene sine av sult

Ilya ble sittende igjen i kjelleren hos naboen i flere uker, og ble til slutt så sulten at han forsøkte å spise lekene sine, forteller hans nye verge Maria til CNN.

Samtidig satt Maria og Vladimir klare med åpne armer i Kyiv. Så kom meldingen fra de frivillige i Mariupol.

De hadde en liten gutt som var helt alene, og trengte et trygt hjem og kjærlighet.

Nå har Ilya, Maria og Vladimir vært en familie i om lag et halvt år, og paret gjør sitt ytterste for å skjerme seksåringen fra realiteten i Ukraina.

– Vi forsøker å gi ham fine minner og en så normal barndom som mulig. Alle timer som ikke er tilbragt på jobb, bruker vi på Ilya, forteller paret til CNN.

Ilya viserstolt fram pizzaen familien har laget sammen. Les mer Lukk

Vil ta vare på flere barn

Samtidig fortsetter grusomhetene i byer ikke langt fra Kyiv. Nå har de lagt ut nok et innlegg på sosiale medier. Paret har gjort klar to ekstra soverom, slik at de kan ta imot flere barn.

Maria, som har flere års erfaring fra sitt arbeid på barnehjem i østlige Ukraina, vet hvordan man tar vare på mange barn, og de er forberedt på å ta imot barn i alle aldre.

Ekteparet er opprinnelig fra byen Slovjansk i Donetsk oblast, men klarte finne veien til Kyiv før byen falt under okkupasjon. Begge mistet jobbene sine, og har jobbet på spreng med å etablere seg i et svært usikkert Kyiv.

Så snart de var etablert nok, gikk de ut med ønsket om å ta vare på barn rammet av krigen. Men prosessen om å få ivareta Ilya var verken kort eller enkel. Den fire måneder lange prosessen om å bli Ilyas verger innbefattet samtaler med psykolog, helsesjekk, bakgrunnssjekk og full etterforskning inn i om Ilya har overlevende nære slektninger. Det hadde han ikke, og de tre ble en familie.

Seksåringen sliter med mareritt, og paret må ofte sitte våken sammen med ham, med lyset på, slik at han skal føle seg trygg.

«Jeg er ikke så redd mørket lenger, for nå vet jeg at vi kan skru på lyset», forteller Ilya. Men strømbruddene gjør det både usikkert og skummelt.

Vurderer full evakuering av Kyiv

Ilya og familien vil helst bli i Kyiv, men de går en usikker vinter i møte. Les mer Lukk

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko forbereder en mulig fullskala evakuering av den ukrainske hovedstaden, dersom elnettet skulle bli ødelagt.

Det bor om lag tre millioner i Kyiv, og myndighetene gjør hva de kan for å unngå at full evakuering skal bli nødvendig.

– Men vi må være åpne. Våre fiender gjør alt de kan for at byen skal bli uten oppvarming, uten strøm. Kort sagt for at vi alle skal dø, sa han tidligere i november.

Myndighetene forsøker å stabilisere elnettet ved å gjennomføre planlagte strømbrudd i noen timer i rullerede deler av byen, og det er opprettet et tusentall varmestuer i tilfelle det sentrale oppvarmingsanlegget slutter å fungere.

Klitsjko anklaget Russlands president for å forsøke å ødelegge Ukraina som nasjon.

– Putin trenger ikke oss ukrainere. Han trenger regionen. Han trenger et Ukraina uten oss, sa Klitsjko.