Nye demonstrasjoner i Iran

NTB

De regimekritiske protestene i Iran fortsatte fredag, blant annet i byen Izeh der en ni år gammel gutt som ble drept tidligere denne uken, ble begravet.

At nye demonstrasjoner bryter ut i forbindelse med begravelser, har blitt et tilbakevendende fenomen i Iran.

Det skjedde også fredag da ni år gamle Kian Pirfalak, som ble drept onsdag, ble stedt til hvile i byen Izeh. Iranske myndigheter hevder at niåringen ble drept i et terrorangrep. Men guttens mor sier sønnen ble drept i et kuleregn da iranske sikkerhetsstyrker skjøt mot bilen han satt i.

– Hør det fra meg hvordan skytingen skjedde slik at de ikke kan si det var terrorister som gjorde det, for de lyver, kan man høre moren si i en video lagt ut i sosiale medier av aktivistgruppa 1500tasvir.

– Sivilkledde styrker skjøt barnet mitt. Slik var det, sier hun.

To måneder med protester

I en annen video som aktivistgruppa har lagt ut i sosiale medier, kan man høre hundrevis av demonstranter som roper «død over Khamenei».

Regimet i Iran, under ledelse av ayatolla Ali Khamenei, står overfor noen av de største protestaksjonene i landet siden den islamske revolusjonen i 1979.

I to måneder har tusenvis av demonstranter protestert og krevd endringer etter at en 22 år gammel iransk-kurdisk kvinne døde i moralpolitiets varetekt etter å ha blitt pågrepet fordi hun ikke hadde dekket til håret sitt godt nok.





Flere hundre drept

Myndighetene har svart med å slå hardt ned på demonstrantene. Ifølge menneskerettsorganisasjoner er over 340 mennesker drept og tusenvis av andre er pågrepet. Ifølge Amnesty International er minst fem demonstranter dømt til døden, og frykten er at dødsdommene vil bli fullbyrdet raskt.

Tidligere på fredagen viste bilder i sosiale medier at barndomshjemmet til landets avdøde leder ayatolla Khomeini sto i flammer.

Både AFP og Reuters har verifisert bildematerialet, som viser titalls demonstranter som jubler mens bygget står i flammer. Ifølge aktivister var det demonstranter som hadde tent på huset.