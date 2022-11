Ukraina: – 30 prosent av landet er minelagt

En minerydder søker etter miner på et jorde i utkanten av Kherson onsdag denne uken. Ifølge ukrainske myndigheter er 30 prosent av Ukrainas territorium minelagt. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

NTB

Om lag 30 prosent av Ukrainas territorium er minelagt som følge av Russlands angrepskrig, opplyser den statlige ukrainske redningstjenesten.

Det tilsvarer et område på størrelse med Østerrike og er ti ganger så stort sammenlignet med tiden før krigen startet i februar, skriver redningstjenesten på Twitter fredag.

Landminer har blitt brukt siden konflikten mellom Ukraina og russiskstøttede separatister oppsto i 2014.

I uttalelsen heter det videre at arbeidet med minerydding fortsetter for fullt i regionene Kherson og Mykolajiv. Målet er å få ryddet et 8.000 kvadratkilometer stort område.