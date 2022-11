Ukraina: Russland har bare syv skip igjen i Svartehavsflåten

Den russiske Svartehavsflåten var blant Putins stoltheter. Her er flåten avbildet utenfor Krimhalvøya under Seiersdagen i 2014.

Ifølge Ukrainas styrker i sør skal «stormvær» ha redusert Russlands Svartehavsflåte til syv fartøyer.

Den ukrainske operative kommando sør i Ukraina hevder i et Facebook-innlegg at Russlands svartehavsflåte har blitt redusert til syv fartøy.

En del av årsaken skal være «stormvær».

– Mens det stormfulle været intensiverer i Svartehavet, ble fiendens flotilje redusert til syv fartøyer, inkludert ett ubåtmissilskip, står det i Facebook-innlegget ifølge Newsweek.

– Fire Kalibr-kryssermissiler er i beredskap. Men det er ganske sannsynlig at flere fartøyer vil bli utplassert til angripende posisjoner, står det videre.

Newsweek har ikke vært i stand til uavhengig å bekrefte tallene fra Ukraina.

Russlands stolthet sank

I april kunne Tor Ivar Strømmen ved den norske Sjøkrigsskolen fortelle Forsvarets Forum at Russlands svartehavsflåte besto av mer enn 27 fartøy.

Da nevnte Strømmen krigsskipet «Moskva», fem fregatter, tretten korvetter, åtte landgangsfartøy og et hemmelig antall ubåter.

Flere av disse har gått tapt i løpet av Russlands invasjon av Ukraina.

Mest kjent er krigsskipet «Moskva» som gikk ned i april i år etter et angrep fra det ukrainske militæret. Russiske myndigheter hevdet på sin side at det var en brann som startet i skipets ammunisjonslagre som var årsaken.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Krigsskipet «Moskva» sank etter ukrainske angrep i april.

– Under tauingen av «Moskva» til destinasjonshavnen mistet skipet stabiliteten på grunn av skade på skroget påført under brannen fra detonasjonen av ammunisjon. Under forholdene med stormfull sjø sank skipet, opplyste det russiske forsvarsdepartementet den gang.

Værrapport viste derimot at det ikke hadde vært storm på sjøen i det tidsrommet.

Russiske myndigheter hevdet først at kun én person omkom i forliset.

Les også: Kreml kaller forsvunnet kokk inn til tjeneste – var om bord på «Moskva»

Etter press fra savnedes familiemedlemmer valgte russiske myndigheter å gå ut og erklære 17 personer døde som følge av «Moskva»-forliset. Ifølge pressemeldingen, som ble lagt ut på Telegram 3. november, er de 17 personene «savnet uten håp om å bli funnet i live».

Russland: – Terrorangrep

I tillegg til «Moskva» skal minst fire andre fartøyer fra Russlands svartehavsflåte være ødelagt.

I slutten av oktober kom det meldinger om at fregatten «Admiral Makarov» hadde lidd store skader etter angrep fra Ukraina.

I tillegg skal Ukraina ha angrepet et ammunisjonslager på den ulovlige russisk-annekterte Krim-halvøya.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Flere eksplosjoner rammet et russisk militært lager på Krim-halvøya. Bildet viser røyk som stiger fra den russiske flybasen Sakhi.

Ammunisjonslageret lå i byen Sevastopol, hvor Svartehavsflåten har sin hovedbase.

Russland fordømte angrepet som terror og beskyldte britiske myndigheter for å være delaktig i angrepet.