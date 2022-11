Lukasjenko glad for at McDonald's forlater Belarus

President Aleksandr Lukasjenko i Belarus besøker en treningsplass for landets hærstyrker. Les mer Lukk

NTB

Belarusiske selskaper bør ta over McDonald's når hurtigmatkjeden forlater landet, mener president Aleksandr Lukasjenko. – Takk Gud for at de drar, sier han.