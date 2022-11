Russland forsterker sine stillinger på Krim

Tilhengere av president Vladimir Putin forsøker å få opp en plakat under en feiring av annekteringen av Krim i Sevastopol i 2021.

NTB

Russland styrker det militære forsvaret av Krim som ble tatt fra Ukraina i 2014, samtidig som ukrainske styrker befester gjenerobringen av Kherson.

– Styrkingen av russiske posisjoner på Krim har som mål å sikre innbyggernes trygghet, skriver den Moskva-utnevnte guvernøren i regionen, Sergej Aksionov, i sosiale medier.

Ukrainske styrker har de siste måneder gjennomført en motoffensiv på bred front i sør og klarte i forrige uke å ta kontrollen over regionshovedstaden Kherson, hovedbyen i den regionen som grenser opp til Krim.

President Vladimir Putin har erklært Kherson og tre andre regioner i sørøst for å være en del av nasjonen Russland og sier han vil forsvare dem med alle tilgjengelige militære midler. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier på sin side at ukrainske styrker skal ta tilbake kontrollen over Krim-halvøya.