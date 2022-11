Nordkoreansk rakettest endte trolig i japansk farvann

Nord-Korea har gjennomført test av en ballistisk langdistanserakett. Raketten falt trolig ned i havet i Japans økonomiske sone, ifølge japanske myndigheter.

Generalstaben i Sør-Korea opplyser at raketten ble avdekket rundt klokken 10.15 fredag. Den ble skutt opp fra Sunan-området like utenfor Nord-Koreas hovedstad Pyongyang og fløy over landet i østlig retning før den falt ned i havet mellom Nord-Korea og Japan. Trolig dreier det seg om en ballistisk langdistanserakett, ifølge opplysningene fra Seoul.

Den sørkoreanske regjeringens sikkerhetsråd ble innkalt for å diskutere rakettesten.

Rakettoppskytingen bekreftes også av Japan.

– Den ballistiske raketten fra Nord-Korea antas å ha landet i vår økonomiske sone vest for Hokkaido, sier statsminister Fumio Kishida.

Hokkaido er en region lengst nord i Japan.

Kishida, som fredag er i Bangkok i Thailand der han deltar på toppmøtet i Samarbeidsforumet for Asia og Stillehavsregionen (APEC), kaller rakettesten «fullstendig uakseptabel».

– Kan nå hele USA

Den japanske regjeringens talsmann Hirokazu Matsuno opplyser at raketten nådde en høyde på 6.000 kilometer og at den fløy i rundt 1.000 kilometer, melder Reuters.

Japans forsvarsminister Yasukazu Hamada oppgir overfor journalister den samme makshøyden og distansen. Han sier høyden tyder på at raketten sannsynligvis ble skutt opp i en bratt vinkel.

Avhengig av vekten på stridshodet som kan plasseres på en slik rakett, kan raketten ha en rekkevidde på mer enn 15.000 kilometer, ifølge Hamada.

– Det betyr at raketten i et slikt tilfelle kan ramme hele USAs fastland, sier han.

Raketthøst

Oppskytingen fant sted ett døgn etter Nord-Koreas forrige rakettest. Da dreide det seg om en ballistisk kortdistanserakett, som falt ned i havet øst for Nord-Korea, ifølge generalstaben i Seoul.

Nord-Korea har i høst gjennomført en rekke rakettester, blant annet med ballistiske raketter. Pyongyang har tidligere uttalt at dette har vært reaksjoner på felles militærøvelser mellom USA, Sør-Korea og Japan.

Hvis det bekreftes at det dreide seg om en ballistisk langdistanserakett, vil det være den første oppskytingen av en slik rakett på rundt to uker. Eksperter har sagt at Nord-Korea sendte opp en slik rakett også 3. november, men at testen da ble mislykket.

FN-sanksjoner

Ballistiske raketter kan utstyres med kjernefysiske stridshoder. Slike rakettoppskytinger er derfor i strid med FN-sanksjoner som er innført mot Nord-Korea.

Vestlige politikere, eksperter og analytikere har i flere måneder fryktet at Nord-Korea snarlig kan komme til å gjennomføre sin første atomvåpentest på flere år.

Det har så langt ikke skjedd, men landets mange rakettester i år har blitt tatt opp i FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet har imidlertid vært handlingslammet ettersom vestlige land ikke har klart å enes med Russland og Kina om reaksjoner mot Nord-Korea.

USA fordømmer Nord-Korea

USA fordømmer Nord-Koreas prøveoppskyting. Visepresident Kamala Harris skal møte ledere fra blant annet Japan og Sør-Korea for å diskutere oppskytingen.

– Presidenten er blitt orientert om situasjonen og han og hans nasjonale sikkerhetsteam vil fortsette å ha tette samtaler med allierte og partnere, sier talskvinne Adrienne Watson i USAs nasjonale sikkerhetstråd.

– Oppskytingen er et uforskammet brudd på flere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og øker spenningen på unødvendig vis, noe som kan destabilisere sikkerhetssituasjonen i hele regionen, sier hun.