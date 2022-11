Chile sier det gjøres fremgang i COP27-forhandlingene

Chiles miljøvernminister Maisa Rojas sa torsdag kveld at det gjøres fremgang i klimaforhandlingene. Men mye gjenstår, og Egypt åpner for at møtet kan vare ut søndag, to dager lenger enn planlagt. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

NTB

Chiles miljøvernminister Maisa Rojas sier at forhandlerne gjør fremgang i samtalene på FNs klimakonferanse i Egypt. Men møtet kan vare enda lenger enn planlagt.

– Jeg tror vi gjør fremgang. Vi har hørt om mye godvilje, spesielt når det gjelder finansiering for å dekke tap og skade, sier hun til AP.

Hun forteller at et tilbud fra EU om klimafinansiering «ser lovende ut», men legger til at mye arbeid gjenstår.

Fattige land ønsker seg et nytt fond som kan sikre støtte til land som utsettes for «tap og skade» forårsaket av klimaendringene.

Samtidig holdt Kina og USA sent torsdag kveld klimasamtaler som varte i rundt to timer. USAs klimatopp John Kerry kaller samtalene «interessante» og sier de «er til hjelp i prosessen», men oppgir ingen ytterligere detaljer.

Torsdag kveld ble det også kjent at konferanseområdet blir stilt til rådighet for deltakerne ut søndag. Det fremgår av et brev fra Egypts utenriksminister Sameh Shoukry til deltakerne. Forlengelsen kan bety at COP27-møtet dermed vil fortsette mye lenger enn til den opprinnelige sluttdagen fredag. Delegater har advart om at flere vanskelige saker gjenstår og at de ligger etter tidsskjemaet.