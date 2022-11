Jelena Välbe i sorg etter dødsfall

De mottok en ærespris av president Putin samtidig i 2018. Nå er den ene i sorg over den andres død.

Den russiske kunstløp-legenden Alexander Gorshkov (76) er død. Ifølge det russiske kunstløpforbundet skal Gorshkov ha «dødd plutselig» uten å informere om dødsårsaken.

Alexander Gorshkov sammen med Russlands president Vladimir Putin i 2011. Foto: Alexei Druzhinin / AP / NTB Les mer Lukk

Tapet av Gorshkov tas tungt av den russiske langrennspresidenten Jelena Välbe. Hun beskriver dødsfallet som en tragedie.

– Dette er forferdelig og en stor tragedie. Nylig satt vi sammen på en konsert. Dette er veldig dårlige nyheter. Jeg er veldig opprørt, sier Välbe ifølge Dagbladet som siterer det russiske nyhetsbyrået Tass.

I 2018 mottok både Välbe og Gorskhov en ærespris av Russlands president Vladimir Putin. De begge er blant Russlands mestvinnende vinteridrettsutøvere.

– Dette er et stort tap for sporten vår. En epoke er over, fortsetter Välbe ifølge Dagbladet.

Nylig avdøde Alexander Gorshkov kan skilte med seks VM-gull og seks EM-gull. Han ble også den første olympiske mesteren i isdans i 1976.