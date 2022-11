Kuleba: Ukrainske eksperter på plass i Polen

NTB

Ukrainske eksperter har ankommet i Polen for å ta del i etterforskningen av rakettnedslaget i en polsk landsby, opplyser den ukrainske utenriksministeren.

– Vi regner med at de raskt vil få tilgang til åstedet i samarbeid med polsk politi, skriver utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter torsdag kveld.

To polske menn ble drept da en rakett tirsdag traff en polsk landsby like ved grensen til Ukraina.

Mens Polen, USA og Nato har konkludert med at raketten mest sannsynlig var en ukrainsk luftvernrakett som var skutt opp for å avverge russiske angrep, var Ukraina raskt ute med å hevde at det dreide seg om en russisk rakett. Torsdag modererte imidlertid den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj seg og sa at han «ikke vet» hva som skjedde i Polen.

Ukraina ba onsdag om å få tilgang til åstedet for rakettnedslaget, men polske myndigheter sier det ikke er en selvfølge.

– Gjester fra Ukraina som ønsker å bivåne etterforskningen, kan få gjøre det. Men de kan ikke delta aktivt i etterforskningen, sa Polens president Andrzej Duda tidligere på torsdagen.