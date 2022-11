Nancy Pelosi taler i kveld om sine framtidsplaner

NTB

Nancy Pelosi, speaker i Representantenes hus, skal holde en tale i kveld om sine fremtidige planer.

Pelosi taler klokka 18 norsk tid, ifølge amerikanske medier.

Pelosi er speaker, det vil si leder, i Representantens hus. I mellomvalget sikret Republikanerne flertall i dette kammeret, og republikanerens leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, ligger an til å bli ny speaker.

Flere amerikanske medier spekulerer på om 82-årige Pelosi vil gå av som leder for Demokratene i Kongressen.

I sommer og høst har Pelosi fått mye oppmerksomhet, både på grunn av sitt besøk i Taiwan i august, og på grunn av at ektemannen Paul Pelosi ble utsatt for et voldelig angrep i oktober.