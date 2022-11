IAEA kritiserer Iran for manglende samarbeidsvilje

IAEA-sjef Rafael Mariano Grossi. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fremmet for andre gang i år kritikk mot Iran for at landet ikke viser samarbeidsvilje med byrået.