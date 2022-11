Japans statsminister uttrykte alvorlig bekymring i møte med Xi

NTB

Japans statsminister Fumio Kishida sier han i et møte med Kinas president Xi Jinping uttrykte alvorlig bekymring for sikkerhetssituasjonen i Østkinahavet.

Møtet mellom de to fant sted i Bangkok torsdag, og var første gang de møttes ansikt til ansikt. Japan og Kina er viktige handelspartnere for hverandre, men forholdet mellom dem har blitt mer anstrengt de siste årene. Spesielt er Japan urolig for Kinas økte militærnærvær og økende makt i regionen.

Kishida sa at han under møtet hadde uttrykt alvorlig bekymring, spesielt for situasjonen i Østkinahavet, og for Kinas militære aktiviteter og rakettoppskytinger.

I august falt raketter avfyrt under en massiv militærøvelse rundt Taiwan innenfor Japans økonomiske sone.

– Jeg understreket viktigheten av fred og stabilitet i Taiwanstredet, sa Kishida, og la til at de to lederne har blitt enige om å styrke kommunikasjonen på sikkerhetsfeltet.