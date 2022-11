Tre dømt og én frikjent for nedskyting av MH17 over Ukraina i 2014

NTB

To russere og en ukrainer er dømt for nedskytingen av et malaysisk passasjerfly over Øst-Ukraina i 2014. En russer ble frikjent i saken.

De tre ble i en nederlandsk domstol torsdag dømt in absentia til fengsel på livstid samt til å betale minst 16 millioner euro i erstatning.

Alle de 298 menneskene om bord mistet livet da Malaysia Airlines' rute MH17 på vei fra Amsterdam til Malaysias hovedstad Kuala Lumpur ble skutt ned med en russiskprodusert Buk-rakett i Øst-Ukraina 17. juli 2014. 196 av ofrene var nederlandske statsborgere.

Dommen gir Russland ansvaret for nedskytingen og slår fast at dette skjedde fra et område som var kontrollert og okkupert av Moskva. Dommen er også klar på at Russland hadde «overordnet kontroll» over separatistene som avfyrte missilet.

Tre russiske statsborger og en ukrainsk separatist sto tiltalt i saken. En av russerne ble altså frikjent. Både aktor og de tiltalte har to uker på seg til å anke dommen.

Russland: Politisk motivert

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier dommen er viktig.

– En viktig kjennelse i Haag. Den første dommen mot gjerningsmennene som skjøt ned MH17, skriver han på Twitter.

USAs utenriksminister Antony Blinken kaller dommen er «et viktig øyeblikk for rettferdigheten».

Fra Moskva er imidlertid reaksjonene som ventet krass. Det russiske utenriksdepartementet hevder dommen er politisk motivert og sier at retten var under et svært stort press fra en rekke aktører, «blant annet den internasjonale domstolen i Haag».

Dømt in absentia

Ingen av de tiltalte møtte i rettssaken, som begynte i mars 2020. Det er heller ikke sannsynlig at de dømte vil sone i nær fremtid ettersom de beskyttes av Russland, som hele tiden har benektet at de står bak. I stedet har russerne hevdet at det var ukrainske styrker som skjøt.

Siden de tiltalte ikke var til stede i retten, ble rettssaken gjennomført i henhold til en kombinasjon av folkeretten og nederlandsk lov, som åpnet for at de kunne stilles for retten in absentia, altså i fravær.

Ifølge tiltalen samarbeidet de fire om å skaffe til veie det russiske BUK-missilet og sette det opp med den hensikt å skyte ned et fly.

Knyttes til russisk etterretning

Få måneder før nedskytingen hadde Russland annektert Krim-halvøya i Russland, og russiskstøttede separatister var på frammarsj i Øst-Ukraina.

To av russerne knyttes til russisk etterretning, mens den tredje er offiser i det russiske forsvaret.

Sammen med ukraineren Leonid Khartjenko, som ledet en separatistisk kampgruppe i Donetsk-regionen, skal de ha skaffet til veie utskytingsrampen for raketten.

Rettssaken ble ført i Nederland

Årsaken til at rettssaken fant sted i Nederland er dels fordi det aktuelle flyet tok av fra Schiphol-flyplassen ved Amsterdam, og dels fordi 196 av de drepte var nederlendere.

Det var også Nederland som ledet den fem år lange etterforskningen, med medvirkning av Malaysia, Belgia, Australia og Ukraina.

Om bord på flyet var også 38 australiere, som var på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur.