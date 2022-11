Zelenskyj «vet ikke» hva som hendte i Polen

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at ingen kan si sikkert ennå hva som skjedde da en rakett traff en polsk landsby og drepte to menn på tirsdag.

– Jeg vet ikke, vi vet ikke, verden vet ikke. Men jeg er sikker på at det var en russisk rakett, og jeg er sikker på at vi skjøt fra vårt luftvernsystem, sier han torsdag.

– Men det er umulig å snakke om noe spesifikt i dag, samt å hevde at det var fra Ukrainas luftvernsystem, legger han til.

Zelenskyj legger til at han vil at ukrainske eksperter også tar del når hendelsen skal etterforskes.

USA, Nato og Polen tror missilet kom fra et S-300 luftforsvarssystem som bommet på sitt russiske missilmål og traff Polen ved et uhell. Nato-sjef Jens Stoltenberg understreket at hendelsen ikke er Ukrainas skyld.

– Vi er takknemlige for at vi ikke får skylden når vi kjemper mot russiske missiler på vårt territorium, sa Zelenskyj til ukrainsk presse torsdag.

Han hevder at det må ha vært en russisk raketten som traff Polen. Ifølge presidenten er krateret som oppsto for stort til å være forårsaket av et luftvernmissil skutt opp fra Ukraina.